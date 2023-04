Oggi 28 aprile è la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Istituita nel 2003 dall’Ilo, Organizzazione internazionale del lavoro, questa Giornata mondiale compie 20 anni. E’ stata istituita come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione. In Italia i dati sugli incidenti sul lavoro non sono molto confortanti dato che viaggiamo su una media di tre vittime al giorno.

I dati del 2022 in Italia: una media di tre vittime al giorno

Le persone che hanno perso la vita al lavoro, nel 2002 sono state 1090, circa tre al giorno. I dati non sono quindi affatto confortanti. L’Inail riferisce che le denunce di infortunio sul lavoro presentate nel 2022, in Italia sono state 697.773, il 25,7% in più rispetto al 2021. L’unico dato confortante è che sono in calo del 10,7% i decessi rispetto al 2021. In aumento ancche le patologie denunciate che sono state 60.774 (più 9,9%).

L’Inail sottolinea che sull’aumento delle denunce di infortunio nel complesso, a pesare sono stati i contagi da Covid-19 denunciati come infortuni ma anche la crescita degli infortuni tradizionali. I decessi sono poi calati nel 2022 per via del minor peso delle morti da contagio. I decessi provocati da infortuni avvenuti a causa di un incidente sul posto di lavoro, sono invece cresciuti.

Cresce anche quello degli incidenti che avvengono nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto in cui il lavoro viene svolto, con +11,9%. Crescono pure gli incidenti che vedono protagoniste le donne, +42,9%, e lo fanno in modo decisamente più alto di quelli che vedono coinvolti uomini cresciuti del 16%.

Forse dovresti anche sapere che…