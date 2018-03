PALERMO – Una persona è morta dopo uno scontro tra una moto e un camion sulla statale Palermo-Agrigento. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 14 marzo, intorno alle sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza della sala trattenimenti Villa Fabiana, nel Comune di Misilmeri. Ad avere la peggio è stata il motociclista.

Ancora non si conosce l’identità della vittima: sul luogo della tragedia si attende il magistrato. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, al momento non ancora chiara. I militari hanno chiuso il tratto di statale interessato dall’incidente e deviato il traffico, andato in tilt, su percorsi alternativi.