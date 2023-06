Inseguimento a Torino. Un automobilista non si è fermato all’alt ad un controllo di Polizia effettuato da delle motovolanti. Ne è nato un inseguimento per le vie del quartiere Lingotto terminato con l’arresto. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno 2023: l’automobilista, un italiano, è fuggito dopo aver visto gli agenti.

Uomo non si ferma all’alt e viene inseguito dalla Polizia

Gli agenti hanno cominciato l’inseguimento dopo aver visto l’uomo sbarazzarsi di un sacchetto. In via Piobesi, l’auto è finita contro un’altra auto. Dopo l’incidente, l’uomo è sceso e ha continuato la sua fuga a piedi. Raggiunto dopo un breve tratto, l’uomo è stato bloccato. La Polizia è anche riuscita a recuperato l’involucro ed ha scoperto che conteneva una pistola. Gli agenti stanno ora svolgendo accertamenti sull’arma per capire sia la provenienza, sia se è stata usata in qualche rapina.

