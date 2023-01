Investe due bambini di 11 e 7 anni, scappa, investe una donna, si schianta contro un’auto e poi aggredisce la vigilessa

Investe due bambini, di 11 e 7 anni, scappa, travolge una donna e poi si schianta contro un’auto. A questo punto, sceso dalla macchina, aggredisce anche una vigilessa prima di venir arrestato. Tutto è avvenuto sulla via Nomentana, a Telenti, Roma. Protagonista della vicenda un 63enne. Ma andiamo con ordine.

Cosa è successo

Il 63enne, raccontano le cronache locali, alla guida di una Dacia Dokker, ha prima investito due bambini all’altezza di largo Giampiero Arci. I due bambini, fratellini, erano appena usciti da scuola.

Poi l’uomo, scappando con la sua auto, ha travolto una donna di 60 anni ed ha terminato la propria fuga contro una Fiat Panda parcheggiata.

Raggiunto dagli agenti della Municipale il 63enne ha poi aggredito una vigilessa nel tentativo di scappare. L’uomo è stato poi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come stanno i bambini e la donna investita

I piccoli sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Non sono in pericolo di vita. Trasportata in codice rosso al Pertini la signora investita subito dopo i fratellini.

