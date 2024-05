La borseggiatrice da record che aveva accumulato 200mila euro

Blitz dice

Due studenti di religione musulmana in una scuola media della provincia di Treviso sono stati esentati dalle lezioni sulla Divina Commedia di Dante su richiesta dei genitori. Questa decisione è stata presa perché l’opera è considerata a sfondo religioso e potrebbe risultare offensiva per i musulmani, specialmente per la rappresentazione di Maometto presente nel 28° […]