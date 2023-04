Non è passato con il rosso, andava piano, ne è sicuro, altrimenti l’incidente con il tram avrebbe avuto conseguenze molto più gravi. Questa la versione di Ciro Immobile, centravanti della Lazio, di quanto avvenuto domenica 16 aprile a Roma all’incrocio tra il Lungotevere e Ponte Matteotti alle 8 e mezza di mattina.

La versione di Ciro. Immobile dai vigili: “Era verde”

“Il semaforo era verde e non mi sono distratto, altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente. Se non fossi stato attento non sarei riuscito a frenare immediatamente sterzando a sinistra e le conseguenze sarebbero state peggiori”

L’avvocato Doraci ha dichiarato a TvPlay.it: “Se la macchina di Ciro fosse andata ad alta velocità adesso avremmo parlato di vittime anche se tutti avessero avuto, come accaduto in questo caso, le cinture di sicurezza. Pure in questa situazione ho sentito e letto, queste accuse ma sono infondate e chi insiste nel dire queste cose dovrà renderne conto”.

Indagini ancora in corso

Intanto però proseguono le indagini, anche perché il conducente del tram racconta una versione diversa. Si attendono i rilievi per documentare la velocità dei veicoli al momento dell’impatto, le immagini delle telecamere in zona. Quindi si ascolteranno i tanti testimoni: quelli su tram e auto, chi passava di lì e ha visto la scena.

12 persone sono finite all’ospedale, per fortuna nessuna con conseguenze gravi.