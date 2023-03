Le arriva un rimborso ma l’assegno è intestato alla madre morta 3 anni prima

Una 46enne di Monza si è vista recapitare un assegno intestato alla madre (morta 3 anni prima). Mittente una società debitrice che le riconosceva un rimborso che, come unica erede, le spettava. Ma l’assegno era intestato alla madre defunta.

È unica erede e chiede il rimborso, ma l’assegno lo intestano alla madre morta

La mamma della 46enne era morta tre anni fa e lei, unica erede, aveva avviato le pratiche per chiedere alcuni rimborsi. Di certo non si aspettava che, per poter intascare i soldi, doveva “resuscitare” la madre.

“Ho chiesto il rimborso un anno fa – ha spiegato a MonzaToday -. Mi spettava in qualità di unica erede di mia mamma madre. Ho inviato la documentazione necessaria almeno una quindicina di volte. Poi ricevo il rimborso tramite assegno bancario non trasferibile, valido due mesi. Ma l’assegno è intestato a mia mamma”. “Non so che cosa fare? – ha concluso la donna -. Forse la società debitrice crede fortemente nella possibilità che mia madre possa resuscitare come Lazzaro. Se non succede un miracolo, io non so proprio come poter incassare l’assegno”.

Forse dovresti anche sapere che…