Le previsioni meteo per i prossimi giorni: rischio grandinate e nubifragi

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che l’anticiclone africano quest’anno fatica a imporsi sull’Italia. Nella settimana appena iniziata dovremo ancora fare i conti con tanti temporali, poi da mercoledì potrà arrivare anche un insidioso vortice che condizionerà il tempo su molte regioni, col rischio che possano formarsi dei fenomeni estremi come grandinate e nubifragi. Queste le previsioni di Antonio Sanò, fondatore e direttore de iLMeteo.it, secondo il quale dopo un lunedì e martedì ancora all’insegna di temporali diffusi, mercoledì l’ex-ciclone Oscar in arrivo dall’Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo andando ad interagire con correnti fresche dal Nord Europa e il caldo umido già presente sul nostro.

Il meteo per i prossimi giorni

E’ una configurazione molto pericolosa per l’Italia poiché rischia di prender vita un insidioso ciclone mediterraneo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, il rischio è che si verifichino nubifragi e in casi estremi pure le cosiddette “alluvioni lampo” che solitamente interessano fasce ristrette di territorio scaricando al suolo ingenti quantità d’acqua. In particolare maggiormente coinvolte dal maltempo saranno inizialmente la Sardegna e poi il Centro-Sud e la Sicilia, dove anche qui localmente potrebbe cadere fino ad oltre 2/300 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente dee precipitazioni attese in oltre 2 mesi.

Il tempo giorno per giorno

Martedì 13. Al nord: rovesci e temporali al Nordovest, in Emilia Romagna, sulle Alpi, meno sul Triveneto pianeggiante. Al centro: temporali via via più diffusi da ovest verso est. Al sud: diffusa instabilità sui settori peninsulari. Mercoledì 14. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi e Appennini. Al centro: diffusamente instabile su tutte le regioni. Sud: forte maltempo. Tendenza: da giovedì ciclone in spostamento verso Est, ultime note instabili al Sud, soleggiato e via via più caldo invece sul resto dei settori.

