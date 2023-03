Le previsioni meteo per i prossimi giorni: tempo primaverile fino a sabato, domenica tornano piogge

Le previsioni meteo per i prossimi giorni? In sintesi, estrema sintesi: tempo mite e primaverile fino a sabato. E domenica? Domenica tornano invece le piogge.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che nella Giornata mondiale dell’Acqua, ricorda come “continui la grave siccità in Italia”.

“Le precipitazioni arriveranno dalla giornata di domenica ad iniziare dall’arco alpino con qualche nevicata oltre i 1200 metri. I fenomeni piovaschi saranno effimeri al Nord – aggiunge – e si sposteranno subito verso il Centro-Sud dove invece avremo un carico di maltempo. Tra lunedì e martedì rientreremo per un po’ nella stagione che ci ha appena lasciati: arriverà l’inverno sul versante adriatico con nevicate fino a 500-700 metri ed un crollo termico da lunedì a mercoledì di almeno 10 gradi. Il passaggio dovrebbe essere veloce e lasciare strascichi sul basso adriatico per qualche ora in più, ma in generale poi ritornerà la Primavera”.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 22. Al nord: locali nebbie, cielo sereno o poco nuvoloso con clima primaverile. Centro: cielo a tratti velato. Sud: nubi irregolari.

Giovedì 23. Bel tempo nel settentrione salvo pioviggine in Liguria. Al Centro: soleggiato salvo nubi marittime in Toscana. Al sud: sole e più caldo.

Venerdì 24. Nord: piogge sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato, nubi sparse in Toscana. Al sud: sole e ancora più caldo. Tendenza: clima primaverile, rare piogge se non qualcuna sulle Alpi e in Liguria; caldo estivo in Sicilia con 26-28°C nel weekend, mentre peggiora da domenica al Centro-Nord.