LECCO – Incidente stradale sul ponte di Brivio, in provincia di Lecco, dove due auto si sono scontrate. E’ successo tra le 20.30 e le 21 di ieri sera, 25 dicembre. Nello scontro sono rimaste ferite sei persone, tra cui tre bambini.

Non è chiara la dinamica dell’accaduto: secondo le informazioni apprese le due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato i feriti a uscire dalle macchine incidentate, soccorsi poi dal personale sanitario del 118, arrivato in eliambulanza.

I feriti, come detto, sono sei persone: due due uomini di 35 e 41 anni, una donna di 37 anni, e tre bambini di 4, 5 e 9 anni. Quattro di loro sono stati trasportate d’urgenza agli ospedali di Lecco, Bergamo e Merate.

Sul posto sono intervenute la polizia stradale e la polizia locale che hanno svolto i rilievi del caso e messo in sicurezza la strada, chiudendo provvisoriamente l’accesso al transito dei veicoli che è stato riaperto dopo il termine delle operazioni di soccorso e dopo che le auto sono state rimosse dall’interno della carreggiata.