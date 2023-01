Lite in famiglia a Soliera (Modena): uomo trovato impiccato, feriti marito e moglie

Un uomo morto impiccato e due persone ferite, dalle prime informazioni marito e moglie, portate all’ospedale di Baggiovara in gravi condizioni. Questo lo scenario che i carabinieri si sono trovati di fronte a Soliera, nel Modenese, quando sono intervenuti, in via Marconi, per una lite in famiglia. Ancora poco chiara la dinamica che avrebbe portato alla morte dell’uomo, a quanto pare un parente della coppia rimasta ferita. Potrebbe averli feriti, per un movente ancora tutto da chiarire, per poi impiccarsi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tre mezzi.

