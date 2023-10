Ilary Blasi riconsegnerà i Rolex all’ex marito Francesco Totti. La consegna dei famosi orologi che l’ex capitano della Roma colleziona avverrà domani, venerdì 6 ottobre.

llary Blasi riconsegnerà i Rolex a Francesco Totti

La showgirl, un anno e 4 mesi dopo ha dovuto cedere: gli orologi che aveva fatti sparire dalle cassette di sicurezza nel giugno del 2022, sostenendo che le erano stati regalati, verranno riconsegnati al legittimo proprietario Francesco Totti. A stabilirlo è stato il giudice.

Il trasferimento avverrà in una banca dell’Eur non lontana dalla villa sulla Colombo in cui la coppia viveva. Ilary Blasi sarà in compagnia di un avvocato. Totti, a quanto pare, potrebbe presentarsi con un esperto che possa valutare se gli orologi sono autentici oppure no.

Quanti sono i Rolex?

Resta il nodo su quanti sono i Rolex. Inizialmente, la conduttrice aveva dichiarato di averne presi 6 o 7, poi ha ritrattato: “Ne ho due, al massimo quattro”. Per Totti, invece, sarebbero almeno 7. Almeno perché potrebbero anche essere di più.

La collezione ha un valore che si aggirerebbe intorno almilione di euro. E per dimostrarlo Totti porterà con sé alcuni certificati di acquisto. Se non riavrà indietro tutti gli orologi richiesti, Totti sarebbe pronto a passare alle maniere forti, denunciando penalmente l’ex moglie.

Totti pronto a pignorare i beni dell’ex cognata

Oltre ai Rolex, c’è un altro fronte aperto. Si tratta de La Longarina, un club sportivo di proprietà di Totti e gestito da Silvia Blasi, la sorella di Ilary. Totti chiede 190mila euro di canoni e affitti arretrati che Silvia Blasi non ha pagato. L’ex capitano della Roma non avrebbe intenzione di soprassedere. E al più presto inoltrerà una richiesta di pignoramento dei beni dell’ex cognata se non verrà pagato.

Forse dovresti anche sapere che…