La Madonna di Trevignano e la moltiplicazione degli gnocchi della veggente. La statua della Madonna che piange lacrime di sangue, la veggente che moltiplica pizze e gnocchi ma fa fallire imprese, il blogger cattolico e militante no-vax, il parroco con la candela in mano agli incontri della medium in parrocchia, l’esorcista nella commissione investigativa della diocesi.

Madonna di Trevignano, la veggente moltiplicava pizze e gnocchi

Sarebbe forte la tentazione di ironizzare su una comunità religiosa, quella che è cresciuta a Trevignano, irretita da messaggi in bilico tra culto mariano e superstizione medievale. Se non fosse che le clamorose performance della presunta veggente Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, aprono uno squarcio inquietante su una storia di probabile sfruttamento della devozione popolare.

Il vescovo di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, vuole fare chiarezza sul caso di Trevignano e assicura che una prima relazione verrà presentata “nei prossimi giorni”.

Oltre alle indagini seguite all’esposto di un ex fedele della medium ora pentito anche perché nella faccenda spirituale ci avrebbe rimesso 120mila euro. Nel frattempo Gisella, alias Maria Giuseppa, ha fatto perdere le sue tracce.

A parlare resta il suo autonominato portavoce e unico biografo autorizzato, il blogger che ha rivelato miracoli e profezie della donna.

Il più succulento tra i miracoli di cui sarebbe stato testimone, sicuramente la moltiplicazione degli gnocchi durante una cena improvvisata. L’uomo è un convertito al culto mariano dal 2014, grazie alle apparizioni della Madonna a San Bonico, a Piacenza.

Da allora si definisce “studioso autodidatta di messaggi di origine divina“, studi che condivide su Youtube (27mila follower) e su una piattaforma alternativa (Numero6.org), cioè un ricettacolo di bufale web più volte segnalato come sito propalatore di fake-news.

“Ma che cosa ci fai con un piattino di gnocchi?”

“Non era prevista una cena per 15 persone – racconta Cardia, riguardo al primo dei due presunti miracoli – allora avevo un piccolissimo pranzo con degli gnocchi e il coniglio. Così ho detto a una mia amica che intanto io porto quello. E lei giustamente mi guardava per dirmi “ma che cosa ci fai con un piattino di gnocchi”.

Vabbè qualcosa ci inventeremo. Quindi portiamo questi gnocchi e questo coniglio, credimi veramente due pezzettini, e nel frattempo che li abbiamo riscaldati, lei ha preso qualcosa che aveva in freezer. Tutti abbiamo apparecchiato il tavolo. Io non so come sia stato possibile, ma mentre ci riscaldavamo e riempivamo i piatti, tutti e 15 i convitati avevano gli gnocchi nel piatto e hanno mangiato. Ed è incredibile questa cosa”.

L’episodio sarebbe stato seguito da un’altra cena miracolosa, stavolta una teglia di pizza da 4 persone ne avrebbe sfamate 25.

Una credulità inscalfibile, tetragona a ogni sospetto di razionalizzazione. I video di Cardia sono emblematici, ricorda Il Messaggero.

“Gisella ha previsto pandemia e vaiolo delle scimmie”

“Nel video, girato in casa dell’ex imprenditrice siciliana, lei parla e racconta tutto nei particolari. Lui ci crede, fermamente, senza il benché minimo dubbio. A sostegno della credibilità di Cardia, il blogger parla di presunte profezie avanzate in passato dalla stessa medium. Riguardano lo scoppio della pandemia e il caso di vaiolo delle scimmie isolato un anno fa allo Spallanzani di Roma”.