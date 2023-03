Ha malore durante lezione di educazione fisica: morto bimbo di 8 anni

Ha avuto un improvviso malore mentre era impegnato in una lezione di educazione fisica. Trasportato in ospedale, per il bimbo di appena 8 anni non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo, in una scuola di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il bimbo si è sentito male all’improvviso. A scuola è giunta subito una ambulanza per il trasferimento all’ospedale di Castellammare di Stabia dove poi il piccolo è deceduto. Sulla vicenda ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

