BARI – Un anziano di 80 anni, Pasquale Cutecchia, è morto oggi, martedì 12 novembre, mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura, in provincia di Bari, colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Sono intervenuti i soccorsi del personale del 118 e dei Carabinieri, giunti sul posto, ma l’anziano è morto sul colpo. Raffiche e forte pioggia hanno colpito oggi molti comuni del Nord Barese, il Salento e altre località della Puglia, con danni ad alcune strutture e scuole chiuse in diversi comuni, a Taranto anche domani.

Maltempo, tromba d’aria in Cicioria

Disagi per il maltempo anche nel Lazio, in provincia di Frosinone, con forti precipitazioni accompagnate da raffiche di vento che hanno causato non pochi problemi in molte zone del Frusinate. Numerosi gli alberi caduti e che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Una tromba d’aria ha causato danni nel nord della Ciociaria al confine con la provincia di Roma. Disagi anche sulla linea ferroviaria Roma-cassino dove la circolazione è rimasta rallentata per un guasto tra Morolo e Anagni. I treni hanno accusato ritardi di venti minuti.

Fonte: ANSA.