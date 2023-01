Il cadavere di Manuel Billé è stato trovato ieri mattina, 18 gennaio, dai carabinieri: il ragazzo, 17 anni, era scomparso il giorno precedente. E’ stato trovato senza vita in contrada Divieto a Scaletta Zanclea, suo paese di residenza nella provincia di Messina.

Trovato morto Manuel Billé, era scomparso il giorno prima

Manuel Billé è stato ritrovato dai carabinieri nelle vicinanze di un cantiere. Sul posto anche la polizia municipale, il medico legale per una prima ispezione cadaverica ma anche il sindaco di Scaletta, Gianfranco Moschella, in lacrime insieme ai familiari del ragazzo. Il primo cittadino ha seguito sin dalle prime fasi la vicenda, conosce la famiglia ed era fiducioso in un lieto fine che purtroppo non c’è stato.

Il 17enne viveva a duecento metri dal posto in cui è stato ritrovato morto: un cantiere che si trova in una zona impervia risalendo il torrente Divieto. Secondo i primi rilievi, il giovane si sarebbe suicidato ma le indagini sono ancora in corso.

