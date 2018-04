CASERTA – Ha filmato di nascosto una ragazzina di 12 anni mentre si spogliava in camerino e poi ha tentato di violentarla.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per questo un uomo di 44 anni è finito in manette a Marcianise (Caserta). L’episodio è avvenuto in un noto centro commerciale della città. L’uomo avrebbe seguito gli spostamenti della ragazzina e l’avrebbe ripresa con una microcamera nascosta in un portachiavi mentre si provava gli abiti in camerino. Poi avrebbe tentato un approccio sessuale, palpeggiandola nelle parti intime.

La giovane, impaurita, ha chiesto aiuto ai genitori presenti nel negozio che hanno subito chiamato i carabinieri. Poco dopo il presunto pedofilo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale ai danni di un minore di 14 anni.

Nella sua auto e nell’abitazione i militari hanno rinvenuto un personal computer e diverse memory card con all’interno video di decine di ragazze, molte minorenni, che sarebbero state filmate nei camerini di vari centri commerciali delle province di Napoli e Caserta.

Secondo i Carabinieri, fino ad ora non era mai stato sorpreso dalle sue eventuali vittime, o comunque nessuna lo aveva denunciato.