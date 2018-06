GROSSETO – Tragico incidente a Manciano, in provincia di Grosseto, giovedì 14 giugno: una Smart che viaggiava lungo la strada provinciale 159 tra Manciano e Montemerano, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] forse anche a causa del maltempo, si è ribaltata dopo essere finita contro un’altra auto.

La donna che era alla guida, Barbara Benassi, imprenditrice di 50 anni, è morta sul colpo, mentre la madre di 68 anni, che era con lei sul sedile passeggero, è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 per estrarre dall’abitacolo le due donne. Ma per la più giovane non c’è stato nulla da fare. La donna deceduta è originaria di Manciano.

Scrive il quotidiano La Nazione: