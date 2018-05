Marco Bocci, l’attore ricoverato d’urgenza all’ospedale di Perugia

PERUGIA – L’attore Marco Bocci è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Perugia.

Sto qui in ospedale qualche giorno per fare dei controlli, ma tutto alla grande…”, Marco Bocci posta un video su Instagram, insieme alla moglie Laura Chiatti, per rassicurare i fan sul suo stato di salute. Ricoverato d’urgenza a Perugia alcuni giorni fa, l’attore, che ha saltato la puntata di “Amici” trasmessa su Canale 5 sabato scorso, potrebbe essere dimesso a breve.