Maria Edda Cavuoto, classe 1938, si è laureata per la seconda volta a 84 anni. La donna ha partecipato ad una sezione di laurea in un’aula affollata da giovani e dai loro parenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. La signora Cavuoto è la prima laureanda a discutere la sua tesi davanti alla commissione. Una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo “La libertà di coscienza”.

La seconda laurea di Maria Edda Cavuoto

Quella in Giurisprudenza sarà la seconda laurea per la signora Cavuoto che è già dottoressa in Lettere e ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche agli studenti delle scuole medie. Ad accompagnarla oggi, martedì 21 febbraio, in questo giorno speciale la figlia Amelia, il genero e la nipote. La seduta di laurea si è tenuta presso l’Aula A1 della sede di via Marina, 33. La Commissione è stata presieduta dalla tutor Maria d’Arienzo, Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano.

Il giudizio sulla tesi

Questo il giudizio sulla tesi. Maria Edda ha affrontato l’argomento “con entusiasmo, vivacità e impegno – sottolinea la relatrice – la laureanda ha esaminato il concetto di coscienza nell’evoluzione del pensiero filosofico e nell’approccio delle neuroscienze, con specifico riguardo alla libertà di coscienza in materia religiosa”.

