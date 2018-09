PALERMO – Maria Teresa Torregrossa, la 54enne scomparsa da domenica a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, è stata trovata morta ieri sera, martedì 25 settembre, in via Portella Bifuto, alla periferia della cittadina. La donna presentava un’ampia ferita al collo. La donna aveva un coltello ancora piantato all’altezza del petto.

A rinvenire il cadavere è stato un uomo che stava partecipando attivamente alle ricerche. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri e la Croce Rossa. Al momento tutte le piste sono aperte.

Era stato il marito della donna, Calogero Cagnina, a denunciare la scomparsa della moglie. L’uomo aveva detto ai carabinieri che domenica mattina al suo risveglio non aveva trovato accanto a sè la moglie.