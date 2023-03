Aveva realizzato in casa un piccolo impianto di coltivazione di marijuana e per fare asciugare la droga la ”stendeva” utilizzando uno stendino e delle mollette. E’ la scoperta fatta dai carabinieri vicino Siracusa nell’abitazione di un pregiudicato di 35 anni, arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica. L’uomo aveva realizzato in alcune stanze di una villetta nel Siracusano, dove viveva da solo, un sistema di illuminazione, irrigazione e umidificazione per produrre marijuana.

La coltivazione di marijuana in casa

I carabinieri durante una perquisizione hanno accertato che l’impianto era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, per un danno stimato di circa 15.000 euro. Lo stupefacente rinvenuto, del peso di circa 3 chilogrammi, è stato sequestrato e sarà sottoposto agli esami di laboratorio per stabilirne la tossicità. Mentre l’arrestato, al quale hanno anche sequestrato 1.000 euro, ritenuti provento dello spaccio, è ai domiciliari.

Forse dovresti anche sapere che…