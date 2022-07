Marmolada, chi sono le vittime e i dispersi. L’ultimo selfie di un giovane alpinista alla famiglia

Sono sei le vittime fin qui ufficiali della tragedia della Marmolada. Il numero purtroppo è destinato a salire nelle prossime ore visto che i dispersi sono almeno venti e che secondo i soccorritori le probabilità di ritrovare in vita quest’ultimi è davvero improbabile.

Chi sono le vittime e i dispersi

Ma cosa sappiamo sulle vittime e sui dispersi? Si tratta di tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo ed una donna non ancora identificati. Fra i dispersi ci sono italiani, tedeschi, cechi e non si escludono anche cittadini romeni. Ma le notizie sono ancora frammentarie e in aggiornamento.

Al momento non sono stati resi noti i nomi di nessuna delle vittime. Tra i dispersi figura il nome di Filippo Bari, 27 anni, di Malo. Il giovane alpinista aveva anche mandato una foto ai familiari per far vedere loro dove si trovava.

Tra i dispersi anche tre alpinisti del Cai della sezione di Malo, una guida alpina di Valdagno e una coppia: Davide Miotti, molto conosciuto per il suo negozio molto noto tra gli amanti della montagna e la moglie, Erica Campagnaro.

Le ricerche nella notte

Sono proseguite anche nel corso della notte le attività dei soccorritori. Nei sopralluoghi è stato impegnato personale della Protezione Civile trentina, con il supporto del soccorso alpino e dei droni dei Vigili del fuoco dotati di termocamere, in grado di individuare anche al buio la fonte di calore emessa da una persona.