FIRENZE – In seguito a un movimento franoso un masso è caduto intorno sulla carreggiata nord dell’autostrada A1, all’ingresso della galleria Bruscheto, tra Incisa e Firenze Sud.

Un’auto lo ha poi urtato e una persona è rimasta ferita in modo lieve, venendo successivamente portata in ospedale. E’ quanto riferisce la polstrada.

Un’altra vettura e un camion sono stati colpiti dalle schegge del masso: nessuna conseguenza per le persone a bordo. L’A1 è stata chiusa e poi riaperta e attualmente sono 13 i km di coda tra le uscite di Valdarno e Firenze Sud: si viaggia solo in corsia di sorpasso.

Sul posto intervenuti anche i tecnici di Autostrade. Secondo quanto spiegato dalla polstrada, in seguito al movimento franoso alcuni massi sono venuti giù dal terrapieno, venendo fermati dalla rete di contenimento tranne uno che è finito sulla carreggiata.

E’ stato poi deciso di far cadere anche altri massi sull’autostrada. Per il traffico in nord consigliati come percorsi alternativi la Sr69, la Sp1 e il raccordo Siena-Bettolle.