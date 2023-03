Matteo Messina Denaro, ci fanno già una serie tv (vi stupite?): le riprese in estate

E’ in arrivo una serie su Matteo Messina Denaro. E sarebbe già stato scelto il protagonista. Il tutto verrà girato in estate e già il prossimo anno, quindi 2024, sarà sugli schermi. Di già? Ma davvero vi stupite? Davvero vi stupite che qualcuno voglia cavalcare il trend e lanciare una serie sul boss? Non c’è molto da stupirsi.

Le serie sulla criminalità organizzata, d’altronde, sono tra le più gettonate. Quindi fatevene una ragione: preparatevi a vedere sugli schermi la vita di Matteo Messina Denaro tra dialetto siciliano incomprensibile, paesini sperduti, scalate criminali, amori improbabili, pizzini, lettere d’amore retoriche e cialtrone e tutto il repertorio della fiction criminale italica.

Matteo Messina Denaro, c’è anche un film in arrivo

Ma non è finita qui. Perché presto uscirà anche un film sull’erede di Totò Riina. E’ il mercato bellezza. Vedremo chi indosserà meglio la giacca di montone e gli occhiali da sole da tamarro da quattro soldi: il protagonista della serie o quello del film? Chissà.

Insomma: ormai non si fa in tempo a prendere nota di un fatto di cronaca che già gli sceneggiatori si sfregano le mani e iniziano a battere sulla tastiera. E’ un po’ come con gli istant book, ora siamo agli istant film e dintorni.