Si indaga anche per omicidio per la morte di Lorenzo Puccillo, di 70 anni, medico sociale del Picerno (Lega Pro, Girone C), trovato morto mercoledì scorso in un terreno di sua proprietà a Pescopagano, in provincia di Potenza.

Medico trovato morto a Pescopagano è stato ucciso

In un primo momento si era ritenuto che la sua morte fosse avvenuta per le conseguenze dell’attacco di un bovino. Oggi, invece, durante l’autopsia sarebbero state scoperte ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile.

Il cadavere di Puccillo è stato visto la mattina di mercoledì da un agricoltore della zona che ha avvertito i carabinieri. In un primo tempo il cadavere è stato trasportato all’Ospedale di Pescopagano, in provincia di Potenza, secondo i primi accertamenti Puccillo era stato colpito da uno dei bovini allevati nella sua azienda agricola. Successivamente il cadavere è stato trasferito a Potenza in vista dell’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica, per fare definitivamente luce sulle cause della morte del medico. L’esame autoptico si è svolto oggi.

Autopsia: ferite da arma da fuoco sul corpo

Secondo quanto si è appreso l’anatomopatologo avrebbe rilevato ferite da arma da fuoco in più punti del torace. Si tratterebbe di ferite provocate da colpi di fucile. Questo particolare ha dato una direzione completamente diversa alle indagini dei carabinieri, che ora stanno rivedendo tutti gli elementi raccolti a partire dal momento del ritrovamento del cadavere.

Non è escluso che già nelle prossime ore gli investigatori possano interrogare alcune persone per ricostruire le ultime ore di vita di Puccillo in modo da chiarire anche il movente del fatto.

