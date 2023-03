Meningite, 15enne in terapia intensiva all’ospedale di Treviso: profilassi per amici e parenti

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per meningite da meningococco, dove è in condizioni stabili. Lo rende noto oggi l’azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. I primi sintomi della malattia sono comparsi mercoledì 29 marzo, e ieri il giovane è stato portato al pronto soccorso di Montebelluna (Treviso) per poi essere trasferito al nosocomio trevigiano. Nella serata di ieri il Sisp dell’azienda sanitaria ha contattato e sottoposto a profilassi circa 20 contatti stretti, tra familiari e amici del ragazzo. Oggi saranno messi in profilassi i compagni di classe, un’altra ventina di persone.

