MESTRE (VENEZIA) – Viene travolto da un suv a Mestre (Venezia), non riesce a leggere la targa, ma vede solo il modello e mette una taglia su Facebook. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Protagonista e vittima di questo incidente è un ventenne di Mestre, Patrick Suvio.

Secondo quanto riferisce il Gazzettino nella notte tra lunedì e martedì 4 settembre Suvio sarebbe stato colpito in auto da un suv che gli ha frantumato il finestrino e ammaccato la carrozzeria sul lato sinistro.

Quando è sceso dall’auto, un New Beetle Volkswagen, ha solo potuto vedere allontanarsi una Land Rover grigia. Ha poi denunciato tutto alla polizia, ma nel frattempo ha deciso di “aiutarsi da solo” mettendo su Facebook un annuncio in cui promette 150 euro “a chi saprà darmi indicazioni su quell’auto grigia danneggiata sulla fiancata destra”.

Sul Facebook Suvio scrive: “Ti conviene saltare fuori, perché se per sbaglio qualcuno ti becca e mi manda due foto, l’omissione di soccorso è reato, reato punibile con la prigione, quindi se salti fuori da solo sono poche centinaia di euro di danni, i filmati sono già stati bloccati e non più cancellabili,all” 01.17 della mattina Marghera, in rotonda dell’agip qualche telecamerina c’è, più qualche testimone al distributore, non ne vale la pena”.