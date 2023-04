Meteo Pasqua, allerta gialla in sette regioni. il tempo è oggi incerto e freddo, poi da martedì 11 tornerà il sole e il caldo. Nella giornata oggi, sabato 8 aprile, il freddo anomalo di questi giorni investirà ancora l’Italia con maltempo e temperature in qualche caso inferiori alle medie stagionali.

Meteo Pasqua, allerta gialla in sette regioni del Centro e Sud Italia

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per le regioni del Centro Italia. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria per rischio temporali. Segnalato anche in Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Umbria rischio idrogeologico.

Neve in Abruzzo, forti temporali a Roma

Nell’entroterra abruzzese cade la neve. Avezzano è stata coperta da una coltre bianca, stessa cosa a Barrea e a Rocca di Mezzo. Sull’autostrada A24 si segnala neve sempre fra Avezzano e il bivio A25/A24 Roma-Teramo. Nebbia in banchi tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri. Neve anche tra Carsoli e Assergi. Sulla A25 nevischio fra Avezzano e Cocullo; nebbia tra Aielli-Celano e Cocullo con visibilità 60 metri.

Temporali e grandine a Roma

Il maltempo si è abbattuto sulla Capitale. Pioggia e grandine fin dalle prime ore del mattino. Nel quadrante sud-est le maggiori criticità. A Ostia ha grandinato e sono caduti alberi lungo la carreggiata della Via del Mare. Forti piogge da Monteverde a Boccea. E sul Monte Livata, a Leonessa e a Filettino è tornata anche la neve. A seguire un video che mostra il maltempo ad Ostia.

Pasquetta soleggiata

Pasquetta sarà invece più soleggiata. Da martedì 11 aprile poi, la tendenza parla di ritorno del caldo e del sole ovunque. A proposito del freddo e della pioggia di queste ore, Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. spiega: “Con l’arrivo di una bassa pressione dalla Scozia il tempo è rimasto instabile nelle ultime ore al Centro-Nord con rovesci sparsi in spostamento verso il Sud. Il risultato è che questo sabato di Pasqua resterà incerto con ombrelli aperti dalla Bassa Toscana fino alla Puglia, con i fenomeni che si sposteranno sempre più verso le regioni meridionali dove la Pasqua resterà a tratti piovosa. Frequenti scrosci specie sul Medio Adriatico, al Sud e localmente anche su Triveneto e Toscana. Sul Nord-Ovest e tra Sardegna e Lazio la situazione potrebbe essere migliore, anche se qualche rovescio improvviso non mancherà a ridosso dei rilievi. Per il Lunedì dell’Angelo la situazione migliorerà decisamente al Centro-Nord ma non sono da escludere acquazzoni.

Il tempo nel dettaglio

Sabato 8. Nord: soleggiato, dal pomeriggio/sera temporali sul Triveneto verso est Lombardia ed Emilia Romagna. Centro: maltempo. Sud: piogge in graduale arrivo ad iniziare dalla Campania. Domenica 9. Al nord: soleggiato salvo piogge in Romagna; acquazzoni nel pomeriggio sui monti del Triveneto. Al centro: soleggiato salvo acquazzoni sulle adriatiche poi anche verso bassa Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: tempo variabile con sole alternato a frequenti rovesci. Lunedì 10. Meteo al Nord: bel tempo. Il meteo al Centro: soleggiato, nubi residue sulle adriatiche. Meteo al Sud: instabile con qualche acquazzone a carattere sparso, specie nel pomeriggio.

Forse dovresti anche sapere che…