Meteo, picchi di caldo nelle prossime ore. I termometri raggiungeranno picchi anche prossimi ai 35/36°C su molte zone del Paese. Estate in grande forma dunque? Assolutamente no. Entro sera arriverà una fronte stabilità con temporali previsti su alcune regioni.

L‘anticiclone africano, dopo il momento di difficoltà dei giorni scorsi, sta facendo di tutto per riconquistarsi il ruolo di “leadership” in area mediterranea. Il sole e il caldo sono infatti tornati protagonisti su tutto il Paese con temperature da piena Estate.

Meteo, picchi di caldo (35/36 gradi): poi arriva la pioggia al Nord

Ma questo generoso tentativo dell’alta pressione di garantirci sole e caldo estivo non durerà a lungo. Un contenuto abbassamento del flusso oceanico permetterà alla coda di una perturbazione di lambire le nostre regioni del Nord dove nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, si formeranno insidiosi focolai temporaleschi sui rilievi alpini che tra la sera e la prossima notte tenderanno a spingersi verso i comparti del Nordest estendendosi anche alle zone pianeggianti.

Si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia, l’equivalente di 40 litri per metro quadrato. Il quadro meteorologico resterà molto instabile per gran parte della notte con piogge e temporali a macchia di leopardo.

Mercoledì 28 meteo incerto su Nordovest e gran parte del Centro

Sarà questo il preludio ad un Mercoledì 28 assai incerto sul fronte meteo soprattutto per le regioni di Nordovest e gran parte del Centro. E la perturbazione nord Atlantica, tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio porterà sul Nord ancora piogge torrenziali e forti temporali, con temperature in forte calo (in pianura Padana arriveremo a +15/+16°C). Dopo il caldo di queste ore, è anche alto il rischio di grandine e trombe d’aria.

