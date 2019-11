RAGUSA – E’ stato trovato morto in casa Peppe Lucifora, 58 anni, cuoco dell’Ospedale Maggiore di Modica. A trovarlo sono stati i vigili del fuoco, costretti a forzare la porta per accedere all’appartamento.

La macabra scoperta è avvenuto domenica pomeriggio, nel quartiere Dente a Modica. Non si conoscono le cause del decesso e la procura ha aperto un fascicolo. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata martedì. Mentre i carabinieri torneranno oggi nell’appartamento per effettuare un altro sopralluogo approfondito e cercare le chiavi, uno dei misteri del caso, ed altri elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, compresi gli ultimi contatti avuti.

Lucifora sarebbe stato trovato all’interno di una stanza chiusa a chiave, ma la chiave al momento non si è trovata. L’allarme è scattato domenica quando alcune persone alle quali doveva fare un servizio catering, non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno cercato di capire come rintracciarlo. La famiglia ha poi chiamato i Vigili del Fuoco per aprire la porta di casa dal momento che i mezzi con i quali l’uomo si muoveva erano parcheggiati sotto la sua abitazione.

Nonostante sia stretto il riserbo, non sarebbe esclusa alcuna pista, nemmeno la morte naturale. Lucifora faceva il cuoco per l’azienda sanitaria ed era stravagante ed estroso. Per la sua passione per la storia locale, aveva anche creato un suo piccolo museo personale.

Fonte: Ansa, Agi