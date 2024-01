Moglie e marito morti lo stesso giorno, stroncati da un infarto in casa

Moglie e marito sono morti a pochi minuti di distanza l’una dall’altro. La storia, drammatica, arriva da Minturno, in provincia di Latina. La coppia aveva due figli.

Moglie muore stroncata da infarto, il marito non regge al dolore

Maria Giovanna Lioniello è morta a 59 anni in seguito a un infarto fulminante. Suo marito Carmelo Martinoli, di 64 anni, non ha retto al dolore e ha seguito il suo terribile destino pochi minuti più tardi, colpito anche lui da un malore improvviso. Una storia tragica, resa ancora più drammatica dal fatto che la loro figlia Clementina, rimasta orfana all’improvviso, si sarebbe laureata oggi (17 gennaio) in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università “La Sapienza” di Roma.

La donna era insegnante all’Istituto Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia, mentre il marito era da poco andato in pensione. La donna, dopo essere rientrata da scuola, è stata colta da malore in casa sua. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, la 59enne è stata dichiarata morta sul posto, senza possibilità di trasporto in ospedale. Il marito, già affetto da problemi cardiaci, è stato colpito da infarto appena ha appreso la terribile notizia della morte della moglie.

Il cordoglio del sindaco

“Una terribile coincidenza”, ha commentato il sindaco Gerardo Stefanelli. I funerali della coppia, riportano i media locali, si svolgeranno giovedì mattina alle 10 nella Chiesa dell’Immacolata a Scauri, dove parenti, amici e la comunità si riuniranno per dare l’ultimo saluto.

