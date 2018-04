TREVISO – Non riesce ad accettare la fine della relazione, invia sms disperati alla sua ex e poi decide di farla finita. Davide B., giovane di 32 anni, di Crocetta del Montello (Treviso), si è ucciso gettandosi in un dirupo sul Monte Grappa, a Bordo del Grappa, non lontano dal rifugio Ardosetta.

Il suo corpo è stato trovato dopo diverse ore dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino, che lo cercavano dopo che la ex del giovane aveva dato l’allarme.

A lei Davide sabato notte aveva inviato una serie di sms inquietanti in cui diceva di volersi uccidere. Erano subito scattate le ricerche, andate avanti per tutta la notte. Finché domenica mattina il corpo del giovane è stato trovato in fondo al burrone.

Davide, che gestiva un locale a Cornuda, non riusciva ad accettare e a superare la fine del rapporto sentimentale con la sua ex fidanzata, una coetanea che vive nell’Asolano. È stata proprio lei sabato notte ad allertare i carabinieri, ma purtroppo per Davide ormai era troppo tardi.