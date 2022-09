Napoli, anziano drogato col caffè e derubato sul lungomare: 80enne finisce in ospedale

Sul lungomare di via Caracciolo a Napoli, un anziano è stato drogato con del caffè per poi essere derubato. A denunciare la vicenda è stato il nipote dell’uomo al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Drogato col caffè e derubato a Napoli

“Sul lungomare all’altezza di via Caracciolo, mentre mio nonno, che ha quasi 80 anni, era in spiaggia a farsi un bagno e a passare un po’ di tempo in tranquillità, un uomo sui 50 anni gli è andato vicino tentando di fare amicizia portandogli un caffè che però era corretto con una sostanza stupefacente. Mio nonno ha così perso i sensi quell’uomo ne ha approfittato per sfilargli i 4 anelli d’oro che portava. Le foto sono state scattate da un passante che immortalava il panorama e ha denunciato alla polizia quello che ha visto. Il ladro è quella con la camicia e lo zaino”.

Sui social le foto del presunto ladro

A scattare le foto, che immortalano il presunto ladro di spalle con indosso una camicia e lo zaino, è stato un passante. “Chiediamo alle forze dell’ordine di rintracciare al più presto quell’individuo che per rubare dell’oro rischia di ammazzare o comunque di causare un malore alle sue vittime. Abbiamo saputo dai familiari dell’uomo drogato e derubato che ora è ricoverato al Cardarelli. Gli auguriamo di rimettersi molto presto – commenta Borrelli assieme al conduttore radiofonico de la Radiazza Gianni Simioli -. Ormai si ruba e si delinque ad ogni ora del giorno anche davanti a testimoni, questa la dice lunga sulla nostra situazione giudiziaria. Troppi crimini restano impuniti. È tempo di cambiare registro”.