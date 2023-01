Nebbia a Napoli, perché succede? Caldo e fuochi d'artificio... E a Milano non c'è più

Da un paio di giorni Napoli si risveglia avvolta dalla nebbia, un fenomeno non da poco visto che da quelle parti la nebbia c’è chi non l’ha mai vista. E mentre Napoli si sveglia con la nebbia, a Milano di nebbia ce n’è sempre di meno. Esattamente il contrario del film con Totò e Peppino che partendo per Milano si pongono il problema della nebbia che ”c’è ma non si vede”.

Nebbia a Napoli, perché succede?

Tra le cause sicuramente i fumi causati dai troppi fuochi pirotecnici utilizzati per festeggiare il nuovo anno e l’alta umidità nella notte. Le condizioni atmosferiche hanno favorito il ristagno dei fumi nei bassi strati: il fumo dei fuochi d’artificio si è mescolato ai vapori ambientali. In un comunicato l’azienda di trasporto pubblico Eav ha precisato nella notte che “a causa di avverse condizioni atmosferiche (scarsa visibilità) al momento la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana si svolgerà tra le stazioni di Montesanto e Fuorigrotta, mentre la circolazione sulla linea Circumflegrea è ancora sospesa”.

