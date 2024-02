Niente carcere per l’uomo che ha molestato sessualmente una bambina di 10 anni

Ha molestato sessualmente un bambina di dieci anni in un parco in una paese della Bassa bergamasca. Per questo un uomo di 30 anni, straniero e irregolare, è stato identificano e rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio che l’hanno denunciato per violenza sessuale. E’ accaduto nel pomeriggio del 12 febbraio quando il molestatore, in più di una occasione, si era avvicinato alla bimba. La vittima, approfittando dell’arrivo di altri minori, era riuscita ad allontanarsi per raggiungere velocemente casa sua e avvisare i genitori. Per l’uomo però niente carcere. I militari hanno ricostruito l’episodio e il gip di Bergamo infatti ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri.