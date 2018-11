TORINO – “Dai vari governi degli ultimi 30 anni non è mai stato permesso un confronto tecnico che, privo di pregiudizi e interessi di sorta, potesse confrontarsi sui dati. E adesso partiti, sindacati e lobby industriali e di categoria, con l’appoggio sfrontato e interessato di tutti i maggiori media, hanno deciso di attaccare il movimento No Tav negando le nostre ragioni documentabili”. E’ l’accusa del movimento di oppositori della nuova Torino-Lione che annunciano una “grande manifestazione in piazza” l’8 dicembre a Torino.

L’8 dicembre “è una data storica” per il movimento No Tav, che ricorda il giorno “della liberazione”, nel 2005 a Venaus, in Valle di Susa, dopo gli scontri con le forze dell’ordine davanti al cantiere per la Torino-Lione. Dopo quel giorno il vecchio progetto venne accantonato e cominciò l’iter per la nascita dell’Osservatorio tecnico e la stesura del nuovo progetto.

“Dal 2010 – ricorda il movimento No Tav – è la Giornata Internazionale contro le Grandi Opere Inutili e Imposte e in difesa del pianeta- Molti altri movimenti sul territorio italiano si mobiliteranno per la tutela dei territori e contro lo spreco di risorse pubbliche. Mentre in Italia si continua a morire per il maltempo e intere aree del Paese vengono messe in ginocchio – prosegue il movimento No Tav – c’è ancora chi nega quali siano le vere priorità della collettività, provando a mettere avanti a tutto gli interessi delle grandi aziende e dei profitti di pochi”.