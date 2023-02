Angela Celentano in una foto da bambina e in una ricostruzione (Ansa)

Non è Angela Celentano quella ragazza sudamericana: negativo il test del Dna. La tragedia irrisolta di quella scomparsa (fra poco saranno trent’anni, un’eternità) sollecita ancora, soprattutto a livello mediatico, wishful thinking, vogliamo sperare che sia ancora viva Angela. Esponendoci tutti a inevitabili frustrazioni.

Sono negativi infatti i test del Dna sulla ragazza sudamericana “attenzionata” che si sperava fosse Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli).

A renderlo noto è l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano. “Tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica”, fa sapere il professionista che coordina una squadra di consulenti composta dall’avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal social team della “Manisco World”, presieduto da Virginia Adamo.

“Continueremo nelle nostre ricerche. E qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa”, ha dichiarato Catello Celentano, padre di Angela.

Che, con la moglie Maria e le figlie Rossana e Naomi ringraziano “quanti hanno contribuito nelle segnalazioni. Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto”.