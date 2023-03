Padre uccide il figlio disabile colpendolo al collo con un coltello e poi tenta di togliersi la vita

Padre uccide il figlio disabile, di 38 anni, e poi tenta di togliersi la vita. E’ successo a Trieste. La madre era morta solo alcuni giorni fa a causa di un malore. A quanto si apprende l’uomo avrebbe colpito il figlio al collo con un coltello. Poi ha cercato togliersi a vita e non riuscendoci ha chiamato il Nue 112, denunciando l’accaduto. Il fatto è avvenuto in via Foscolo, come riportano Il Piccolo online e Triesteprima. Ora l’uomo si trova all’ospedale triestino di Cattinara con ferite al collo e al polso, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla Polizia.

Padre uccide il figlio disabile e poi tenta di togliersi la vita: le prime notizie

Sul posto sono giunte la squadra Volante, la squadra Mobile e la polizia scientifica. Secondo quanto emerso, padre e figlio vivevano da soli. Chiamando i soccorsi, l’uomo avrebbe riferito di aver ucciso il figlio, costituendosi. All’ospedale di Cattinara, dove il 67enne è stato portato in codice rosso, è atteso il magistrato di turno, per vagliare la posizione dell’uomo ed eventualmente predisporne il fermo e il piantonamento.

Forse dovresti anche sapere che…