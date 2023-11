Palermo, 41enne ucciso a colpi d’arma da fuoco: cadavere trovato di fronte alle Poste

Un 41enne di origine algerina è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Palermo in via Roma, in pieno centro città. Il cadavere è stato trovato di fronte alle Poste centrali poco prima dell’una. Chi ha sparato si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sull’omicidio indagano i carabinieri che stanno anche esaminando le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Chi era la vittima

La vittima era un cuoco e lavorava regolarmente in un ristorante nella zona del porto di Palermo. Era sposato e stava stabilmente nel capoluogo siciliano da anni. E’ stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco. I carabinieri stanno sentendo i parenti e gli amici per cercare di ricostruire il movente del delitto.

