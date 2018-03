IMPERIA – Paola Gambino è scomparsa dalla sua casa di Bordighera, in provincia di Imperia, la sera del 23 marzo: il figlio Riccardo Bonavia lancia un appello sui social network.

La Gambino, 55 anni, è uscita di casa e non ha portato con sé il telefono. La donna doveva recarsi presso il suo bed and breakfast Acqua di mare a Bordiguera, ma non si è mai presentata. Una delle dipendenti ha così allertato i figli, Riccardo e Andrea, che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

La donna non si era mai allontanata da casa senza avvertire la famiglia e l’ultima volta è stata vista la sera di venerdì 23 marzo, nella casa dove vive da sola. Il figlio Riccardo ora ha lanciato un appello: