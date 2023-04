Pasqua con la pioggia, qualche speranza per Pasquetta: il meteo per il weekend

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta: il meteo per il weekend ci dice che la domenica sarà all’insegna della pioggia, soprattutto nel pomeriggio. Il giorno di Pasquetta invece c’è qualche speranza di avere un po’ di sole. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, spiega cosa comporterà per l’Italia il fatto di essere a metà strada tra un’alta ed una bassa pressione: con questa configurazione, sul nostro Paese, “continueranno ad arrivare correnti fredde (per il periodo) direttamente dall’Europa settentrionale, in particolare dall’area teutonica-scandinava. Le correnti di estrazione polare, scontrandosi con l’aria che inizia ad essere scaldata dal sole primaverile, provocheranno notti fredde, ma anche frequenti acquazzoni durante le ore centrali della giornata”.

Il meteo per il weekend

La discesa di queste masse d’aria teutonica-scandinava causerà tra l’altro la formazione di un ciclone sul Mar Ligure da venerdì, con un peggioramento veloce tra Nord-Ovest e Toscana ed Umbria; in seguito questo piccolo ciclone porterà piogge su tutto il Centro e parte del Sud nella giornata di sabato. Queste prime informazioni meteorologiche disegnano un quadro pessimo per i prossimi giorni, ma non è così. Non mancheranno ampie schiarite e momenti totalmente soleggiati, specie al mattino. Le temperature massime poi tenderanno a salire nei prossimi giorni grazie al maggiore soleggiamento anche al Sud.

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

La Santa Pasqua sarà ancora incerta al Sud con qualche pioggia, più probabile tra Puglia e Calabria; altrove prevarranno le schiarite al mattino e potremo avere qualche temporale pomeridiano sul Triveneto e a ridosso della dorsale appenninica. Lunedì dell’Angelo sarà bello al mattino, poi dopo il Pic-Nic classico (o durante?) prestiamo attenzione al fiorire di frequenti cavolfiori, come vengono chiamati in gergo i cumulonembi: queste nubi a forma di cavolfiore saranno associate a temporali brevi, ma localmente intensi. I fenomeni temporaleschi saranno più probabili al Centro-Sud, in spostamento dalle adriatiche verso le regioni tirreniche.

