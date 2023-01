Pensa di aver vinto 100 euro al Gratta e Vinci ma la tabaccaia scopre che sono 100mila

Un anno fa divenne virale la storia dell’uomo che sottrasse, a Napoli, un Gratta e Vinci da 500mila euro ad una cliente della tabaccheria del figlio. Qualche giorno fa un fatto simile è avvenuto a Ugento (Lecce), ma con un epilogo totalmente differente.

Vince 100mila euro al Gratta e Vinci ma non se ne accorge

Una donna 77enne era convinta di aver vinto 100 euro. La titolare della tabaccheria però l’ha corretta, rivelandole che in realtà la somma vinta non era 100 euro, bensì 100.000 euro.

La titolare della tabaccheria ha raccontato la storia a Il Corriere del Mezzogirono: “È una nostra cliente abituale – spiega – e come sua abitudine è tornata nella ricevitoria dopo aver grattato il biglietto a casa, per farcelo controllare, come sempre”.

Dopo avere avuto la comunicazione della straordinaria vincita, l’anziana donna non ci credeva e pensava addirittura ad uno scherzo. “Quanto tramite un’app abbiamo accertato la vincita e glielo abbiamo comunicato non ci ha creduto. Poi ha iniziato a piangere incredula di gioia”.

Il racconto della tabaccaia

L’anziana aveva acquistato il biglietto, ma non il solito da 2 euro come invece era solita fare. “Voleva il Miliardario – continua la titolare della tabaccheria – ma era terminato. Così le diedi il Doppia Sfida. Anche quel giorno, come sempre, disse: ‘Non mi date mai il biglietto buono”.

La tabaccaia ha confessato che non ha mai pensato di rubare il biglietto: “I soldi fanno gola a tutti, il nostro settore è in piena crisi ma, oltre alla tabaccheria, ho ereditato dai miei genitori anche l’onestà”.