Pensionato spara alla moglie e si toglie la vita: lei è morta dopo 5 giorni di agonia

Pensionato spara alla moglie e si toglie la vita. Si è spenta questa mattina al Policlinico San Matteo di Pavia, nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno, la donna di Cilavegna raggiunta alla testa sabato da un colpo di revolver sparato dal marito che poi si era tolto la vita. Lei era stata trovata in condizioni disperate: trasferita in elicottero, è rimasta per cinque giorni in rianimazione, senza più riprendere conoscenza. Il marito, 67 anni, parrucchiere in pensione, ha utilizzato una Smith & Wesson 357 Magnum, che deteneva per uso sportivo. Ignote le cause dell’omicidio-suicidio, che si è consumato nella loro villetta di via Pisacane, ma sembra che da qualche tempo l’uomo soffrisse di depressione.