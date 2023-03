Pensionato travolto e ucciso da un’auto mentre camminava sul marciapiede

Passeggiava sul marciapiede in compagnia della moglie quando un’auto lo ha investito e ucciso: l’uomo, un pensionato di 85 anni, è deceduto mentre la moglie è rimasta illesa. L’incidente stradale è avvenuto in via Chiantigiana, nel centro di Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia municipale di Bagno a Ripoli per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

L’automobilista è un cittadino peruviano che vive a Firenze: è risultato negativo all’alcoltest e all’esame antidroga. Secondo una prima ricostruzione, la coppia camminava in fila indiana sul marciapiede, molto stretto, nel centro del borgo, quando l’auto, proveniente da Firenze e diretta verso Greve, ha sbandato e investito l’anziano. Il pedone è caduto e ha battuto la testa sullo spigolo del marciapiede. La moglie, che era alle sue spalle, ha assistito all’incidente ed è rimasta illesa. Sarà ascoltata nelle prossime ore dagli investigatori. La via Chiantigiana è rimasta chiusa al traffico per un’ora circa.

