Soccorso in strada a Firenze domenica pomeriggio un ragazzo di 15 anni. Fiorentino, sarebbe stato colpito da altri minori, un paio almeno secondo le ultime ricostruzioni della Polizia. Il giovane è stato soccorso da un passante, un adulto, in via Piagentina, zona Bellariva. L’uomo ha dato l’allarme. Il 118 ha portato il ragazzo all‘ospedale di Santa Maria Nuova e per le contusioni ricevute ha avuto una prognosi di guarigione di due settimane.

15enne picchiato in strada da altri due minori

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, è stato avvicinato in strada da almeno altri due minori che sarebbero quindi passati alle vie di fatto, colpendolo più volte a mani nude. Alla scena avrebbero assistito altri sei minori, ora giudicati testimoni. I loro ruoli sono da chiarire ma sembra che non abbiano colpito il 15enne. Appaiono comunque dai racconti come possibili testimoni dell’aggressione. Sempre sulla base delle prime informazioni raccolte dal personale del commissariato di polizia di San Giovanni non è escluso che si sia trattato di un alterco in strada. Le indagini sono in corso e al momento vengono escluse sia la violenza politica (come l’aggressione accaduta in città davanti ad un liceo sabato). sia l’azione di una baby gang. Gli accertamenti proseguono.

