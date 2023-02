Alcuni giovani del Collettivo Sum sono stati aggrediti la mattina di oggi, sabato 18 febbraio, da militanti di estrema destra. Accade a Firenze poco prima del suono della campanella, davanti al liceo classico Michelangiolo che si trova in via della Colonna. La Digos sta identificando 5-6 giovani estranei al liceo. La Polizia sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto prima dell’aggressione per capire cosa l’abbia originata e se tutto fosse stato preordinato. Nel farlo sta ascoltando i due studenti aggrediti, entrambi maggiorenni, e appartenenti al collettivo di sinistra. Circola anche un video dell’aggressione. Nelle immagini riprese da alcuni quotidiani si vede un giovane finire a terra colpito. Poi l’intervento di un’insegnante. Il gruppo a questo punto si allontana mentre uno dei ragazzi aggrediti grida loro “fascisti”.

Studenti aggrediti davanti alla scuola, movente politico

La dirigente scolastica Rita Gaeta racconta: “Tutto è accaduto davanti alla scuola, non dentro e sono stati coinvolti nostri studenti e una nostra insegnante. Appena ho saputo ho chiamato la Digos. Mi hanno spiegato che dei nostri studenti sono stati aggrediti. Sarebbero coinvolte persone estranee alla scuola. E l’insegnante è intervenuta vedendo cosa stava accadendo”. “Chi fossero gli altri” esterni “non lo so. La Digos sta facendo accertamenti”.

Sindaco Nardella: “E’ stata un’aggressione squadrista”

Per il sindaco di Firenze Dario Nardella “un’aggressione squadrista di questa gravità e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile. Ho parlato” con “il questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. #Firenze e la scuola non meritano violenze del genere”. Nardella ha commentato così la vicenda sui social.

