Una poliziotta è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma, l’omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Ad ucciderla un altro agente di polizia che ha usato la sua pistola di servizio e poi si è tolto la vita poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito colpi di arma da fuoco. Il corpo della donna è stato trovato nell’androne di un palazzo. L’aggressore si è tolto la vita. L’uomo è stato trovato in una auto in via Nino Tamassia. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 11.25. Secondo una primissima ricostruzione la vittima, che prestava servizio alla Camera dei deputati, è stata raggiunta da almeno due colpi di pistola alla testa. L’omicidio si è consumato nell’androne del palazzo dove viveva la donna.

