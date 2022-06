Tragedia a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, martedì 28 giugno: un uomo è ricoverato in codice rosso in ospedale dopo che il parapetto in muratura della terrazza della sua casa ha ceduto. L’uomo è in condizioni gravi.

Crolla terrazza di una casa a Ponte Buggianese (Pistoia): grave un uomo

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, l’uomo stava parlando con un artigiano che aveva appena terminato un lavoro ad una serranda.

Durante la conversazione il proprietario si è appoggiato alla balaustra, che ha ceduto. Anche l’artigiano, sempre secondo i primi racconti, è rimasto sbilanciato ma è riuscito a riprendere equilibrio e a trovare un sostegno per non cadere di sotto.

La terrazza è al primo piano dell’edificio, che è su due livelli.

Crolla una terrazza di una casa a Ponte Buggianese (Pistoia): indagini in corso

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118 che ha provveduto a far portare il ferito in elicottero in ospedale a Pisa. In corso gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area. Sono intervenuti anche i carabinieri.