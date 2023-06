Previsioni meteo delle prossime ore. Grazie all’aria fresca in arrivo dal Nordest europeo ed alle umide correnti oceaniche in arrivo dall’Atlantico, continua la fase di maltempo. Già dalle prime ore del mattino alcuni rovesci e temporali hanno interessato parecchie aree del Nord in particolare la parte orientale della Valle Padana. Dal pomeriggio e fino alla sera sono previsti rovesci temporaleschi Nord ed anche al Centro.

Previsioni meteo domenica 4 giugno

Stessa dinamica domenica 4 giugno. Previsti temporali che potranno risultare un po’ ovunque di forte intensità accompagnati da improvvise ed intense raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate, sia sulla Sardegna, sia sul Centro-nord. Qui, si svilupperanno diversi rovesci o temporali. Probabilità di rovesci e temporali anche su Marche e Abruzzo e sulle regioni del Nord. Venti deboli e temperature senza grosse variazioni o in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia, con valori intorno ai 25 gradi.

Molte nubi e frequenti rovesci su Alpi, Prealpi e gran parte della Val Padana, localmente anche intensi e con grandine. Temperature in calo, massime tra 21 e 25.

Meteo lunedì 5 giugno

Lunedì 5 giugno ci saranno molte nubi con rovesci e temporali sparsi tra mattina e pomeriggio. Piogge che interesseranno non solo all’interno ma a tratti anche sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25.

Alle parziali schiarite del mattino, nel pomeriggio seguirà qualche rovescio sull’Appennino e fin sulla costa adriatica. Temperature stabili, massime tra 21 e 26.

Quando arriverà l’estate vera e propria: rischio bombe di calore e temperature fino a 46 gradi

L’instabilità molto forte presente sull’Italia in questo momento è dovuta all’alta pressione al momento posizionata tra Islanda e Isole Britanniche. Il Mediterraneo resta al momento in balia di correnti più fresche che stanno portando molti acquazzoni e temporali. Il caldo cosiddetto africano arriverà a quanto pare proprio con l’inizio dell’estate astronomica, ossia il 21 giugno. Fino ad allora non è escluso che le temperature restino su valori medi e con frequenti temporali anche molto forti.

Dopo il 21 giugno c’è il rischio di un’ondata di calore in Italia, con valori che potrebbero essere da record storico per molte aree del nostro Paese. Sarà un caldo fulmineo che potrebbe produrre anche forti temporali. I dati sono stati forniti dalla World Meteorological Organization. Moltissimi centri urbani potrebbero toccare i 46°C . C’è da ribadire che, anche se da fonti autorevoli, si tratta di previsioni.

